Агент 21-летнего французского нападающего московского «Локомотива» Вилсона Исидора Эмануэль Лакруа отреагировал на первый гол своего клиента в составе «железнодорожников» в ворота «Химок» (3:2). В интервью корреспонденту «Евро-Футбола» Сергею Румянцеву представитель футболиста заявил, что он не собирается в ближайшее время уезжать из России.

«Счастлив за Вилсона. Сегодня он провёл хороший матч, и его команда выиграла, это самое главное. Победы способствуют адаптации в новых условиях. Что касается возможного отъезда, то нет. Уилсон очень хорошо чувствует себя в России и в команде», – сказал Эмануэль Лакруа.

Вилсон Исидор перешёл в «Локомотив» из французского «Монако». За «железнодорожников» футболист сыграл уже два матча.