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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

КДК РФС решил не засчитывать «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками»

10 Марта 2022 • 14:34 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Химки
окончен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил просьбу «Химок» засчитать техническое поражение «Локомотиву» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Ситуацию прокомментировал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

«КДК прошёл. Нам отказали в требованиях. Ждём мотивировочную часть, чтобы принять решение о дальнейших действиях: пойдём ли подавать апелляцию», — рассказал Терюшков «Чемпионату».

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Химками» (3:2), выяснялось, что нападающий «железнодорожников» Ян Кухта не имел права выходить на поле в этой игре, так как не отбыл дисквалификацию за удаление, полученное в последней игре за пражскую «Славию».    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Роман Терюшков Ян Кухта
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