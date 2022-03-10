КДК РФС решил не засчитывать «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил просьбу «Химок» засчитать техническое поражение «Локомотиву» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Ситуацию прокомментировал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

«КДК прошёл. Нам отказали в требованиях. Ждём мотивировочную часть, чтобы принять решение о дальнейших действиях: пойдём ли подавать апелляцию», — рассказал Терюшков «Чемпионату».

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Химками» (3:2), выяснялось, что нападающий «железнодорожников» Ян Кухта не имел права выходить на поле в этой игре, так как не отбыл дисквалификацию за удаление, полученное в последней игре за пражскую «Славию».