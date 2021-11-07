Адамов: «Если бы я немного не убрал ногу, Клаудиньо бы сломал мне колено»

Защитник «Урала» Арсен Адамов считает, что арбитры предвзято относятся к его команде второй год подряд, а в этом сезона помимо матча с «Зенитом» (0:0) были непонятные решения во встрече с ЦСКА. Адамов уверен, что Ярослава Ракицкого нужно было удалять в первом тайме.

- Если бы я немного не убрал ногу и пошел до конца, он бы сломал мне колено. Я не просил красную карточку, ничего, - отметил Адамов Sport24, комментируя стык с Клаудиньо. Футболист добавил, что из-за боли после стыка даже не понял, что бразильца удалили.

Несмотря на ничью с «Зенитом», «Урал» остается в зоне вылета, расположившись на последнем месте в таблице.