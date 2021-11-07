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Адамов: «Если бы я немного не убрал ногу, Клаудиньо бы сломал мне колено»

07 Ноября 2021 • 17:52 Комментировать (3)
Урал
0:0
Зенит
окончен

Защитник «Урала» Арсен Адамов считает, что арбитры предвзято относятся к его команде второй год подряд, а в этом сезона помимо матча с «Зенитом» (0:0) были непонятные решения во встрече с ЦСКА. Адамов уверен, что Ярослава Ракицкого нужно было удалять в первом тайме.

- Если бы я немного не убрал ногу и пошел до конца, он бы сломал мне колено. Я не просил красную карточку, ничего, - отметил Адамов Sport24, комментируя стык с Клаудиньо. Футболист добавил, что из-за боли после стыка даже не понял, что бразильца удалили.

Несмотря на ничью с «Зенитом», «Урал» остается в зоне вылета, расположившись на последнем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Арсен Адамов Клаудиньо
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 18:44
Ой что напряглись, след игра с Кержаковым... там и без него должны победить... хотя соглашусь красная скорее по сумме нарушений с Ракицким... где арбитр его пожалел...
JUMPER
07 Ноября 2021 в 18:06
ай...арсенка..брихун...и вашпе зачем ты пашол в фуцбол играть...энта ни тваё...)))
Юбор
07 Ноября 2021 в 17:59
А если бы Адамов не симулировал, то судья бы не удалил Клоудиньо, и это было бы правильно.
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окончен Урал 0:0 Зенит
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Идет 8 минута Ахмат 0:0 Нижний Новгород 1.87 3.45 4.7
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