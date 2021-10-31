Григорий Иванов высказался о реформах «обкуренного голландца»

Глава «Урала» Григорий Иванов резко прошёлся по предлагаемой реформе РПЛ и выступил за лимит на легионеров.

- Червиченко правильно говорит: «Приехал обкуренный голландец и рассказывает нам», - приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов добавил, что никто в футбольном мире не использует предложенные схемы проведения национальных чемпионатов, а в России планируют провести эксперимент.

Что касается лимита, Григорий Иванов уверен, что в случае его отмены клубам будет проще переключить свое внимание на иностранцев, из-за чего пострадает футбольная сборная.

Напомним, что сегодня «Урал» не смог забить «Химкам» в 13-м туре РПЛ и остался на последнем месте в лиге.