Не Ракицкий, так Клаудиньо - арбитр всё же показал красную карточку игроку «Зенита»

Стартовый воскресный матч 14-го тура Премьер-лиги России «Урал» - «Зенит» ознаменовался судейским скандалом, так как на 45-й минуте Игорь Панин не удалил защитника гостей Ярослава Ракицкого за грубую игру у штрафной площади, эта жёлтая карточка стала бы второй для украинца. Сразу после перерыва рефери всё же удалил футболиста «Зенита». В самом начале второго тайма Клаудиньо пошел в жестокий подкат против Арсена Адамова и был заслуженно отправлен в подтрибунное помещение.

На эту минуту счет в матче не открыт. «Зенит» набирает 30 очков в турнирной таблице, «Урал» - 11. Команды сохраняют свои позиции на полюсах.