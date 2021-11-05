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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Лион» зимой предпримет ещё одну попытку приобрести Азмуна слухи

05 Ноября 2021 • 19:53 Комментировать
Урал
...
Зенит
10.00 5.55 1.31
07.11 14:00

Не сумев договориться с «Зенитом» по переходу нападающего Сердара Азмуна прошедшим летом, «Лион» намерен повторить попытку уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Во Франции иранского форварда считают приоритетной целью.

Такой информацией поделились журналисты местного авторитетного издания L’Equipe. При этом, источник указывает на возможные трудности в будущих переговорах. Дело в том, что Азмун недавно сменил агента.

К слову, действующий контракт футболиста с питерцами истекает в июле следующего года, поэтому сам «Зенит», скорее всего, не будет препятствовать сделке, чтобы выручить за иранца хотя бы какие-то деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
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