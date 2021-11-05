Не сумев договориться с «Зенитом» по переходу нападающего Сердара Азмуна прошедшим летом, «Лион» намерен повторить попытку уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Во Франции иранского форварда считают приоритетной целью.

Такой информацией поделились журналисты местного авторитетного издания L’Equipe. При этом, источник указывает на возможные трудности в будущих переговорах. Дело в том, что Азмун недавно сменил агента.

К слову, действующий контракт футболиста с питерцами истекает в июле следующего года, поэтому сам «Зенит», скорее всего, не будет препятствовать сделке, чтобы выручить за иранца хотя бы какие-то деньги.