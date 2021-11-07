«Зенит» потерял два очка в матче против 16-й команды чемпионата

В матче 14-го тура РПЛ чемпион России «Зенит» гостил на Урале.

Если посмотреть на сухую статистику, то «Зенит» прям ужасен в последний месяц. За 6 матчей октября – 4 поражения. Дважды обогащался очками туринский «Ювентус», сильнее чемпиона были тульский «Арсенал» и «Сочи». Зато по-настоящему включались питерцы против «Спартака» и «Динамо», выдав московским клубам – 11:2. И случилось это после первого поражения от «Ювентуса».

Вот, «Зенит» снова проиграл туринцам, и возвращается в РПЛ чтобы показывать разницу в классе. Такую, какую продемонстрировала «старая синьора». В этот раз под горячую руку питерцам попалась команда не московская. Чемпиона принимал главный аутсайдер РПЛ – «Урал», с десятью баллами расположившийся на последней строчке. Екатеринбург реально рискует остаться без РПЛ. Очень жаль.

Все эксперты ждали разгром «Урала», ждали «оправдания» питерской команды за поражение в Турине, но, видимо, сил у футболистов Семака осталось мало. Стерильное владение, позиционные атаки, минимальные скорости. Посмотрели на это подопечные Шалимова, включили прессинг и первыми создали момент. Накрыли Сердара Азмуна в центре поля, за две передачи доставили мяч Эрику Бикфалви, а тот линии штрафной площади технично разобрался. Первым касание подработал, а вторым пробил в «девятку». Только Михаил Кержаков спас «Зенит».

Абсолютную тишину «Зенита» под конец первого тайма нарушил Клаудиньо. Взял игру на себя, из-за пределов штрафной площади пробил по лекалам Бикфалви, но и тут выручил голкипер. Сергея Семака не устроило подобное безволие. Уже в перерыве произошли две замены – вместо Дзюбы и Ракицкого вышли Александр Ерохин и Малком. Но героем первых минут второго тайма стал другой бразилец «Зенита». Точнее, антигероем.

Клаудиньо добавил красок абсолютно серому матчу: не успел к мячу и в падении шипами врезал по ноге Адамову. Моментально достал красную карточку арбитр Игорь Панин. Семак заменами реагировать не стал, да и «Зенит» вроде удаления не заметил, продолжив мяч контролировать, но моменты у «Урала» всё-таки стали появляться. Опять же активного Эрика Бикфалви вывели на удар после ошибки Кругового. Классно крутил форвард, но в створ чуть-чуть не попал.

Под конец матча вновь завладел инициативой «Зенит», но на итоговом счёте это не сказалось. Довольно пресное зрелище завершилось нулевой ничьей. Чемпион потерял на Урале два очка и Клаудиньо из-за будущей дисквалификации.