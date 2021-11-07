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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» потерял два очка в матче против 16-й команды чемпионата

07 Ноября 2021 • 15:52 Комментировать (5)
Урал
0:0
Зенит
окончен

В матче 14-го тура РПЛ чемпион России «Зенит» гостил на Урале.

Протокол игры  
Урал 0:0 Зенит
Помазун Илья Мамин Артём Кузьмичев Иван Августиняк Рафал Кулаков Денис Йовичич Бранко   70' (Гагнидзе Лука (   70') Адамов Арсен Гогличидзе Лео Егорычев Андрей   20'   74' (Гаджимурадов Рамазан (   74') Колесниченко Кирилл   81' (Железнов Юрий (   81') Бикфалви Эрик
Запасные: Годзюр Ярослав Подберёзкин Вячеслав Панов Владимир Евсеев Алексей Максименко Артём Рыков Владимир Шмыков Артём
Кержаков Михаил Ловрен Деян Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   34'   46' (Малком Филипе (   46') Караваев Вячеслав Вендел Маркус   87' (Мостовой Андрей (   87') Барриос Вилмар Клаудиньо   51' Круговой Данил Азмун Сердар Дзюба Артём   46' (Ерохин Александр (   46')
Запасные: Хотулёв Данила Одоевский Даниил Бязров Давид Кравцов Кирилл Сутормин Алексей Кузнецов Даниил
07 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Если посмотреть на сухую статистику, то «Зенит» прям ужасен в последний месяц. За 6 матчей октября – 4 поражения. Дважды обогащался очками туринский «Ювентус», сильнее чемпиона были тульский «Арсенал» и «Сочи». Зато по-настоящему включались питерцы против «Спартака» и «Динамо», выдав московским клубам – 11:2. И случилось это после первого поражения от «Ювентуса».

Вот, «Зенит» снова проиграл туринцам, и возвращается в РПЛ чтобы показывать разницу в классе. Такую, какую продемонстрировала «старая синьора». В этот раз под горячую руку питерцам попалась команда не московская. Чемпиона принимал главный аутсайдер РПЛ – «Урал», с десятью баллами расположившийся на последней строчке. Екатеринбург реально рискует остаться без РПЛ. Очень жаль.

Все эксперты ждали разгром «Урала», ждали «оправдания» питерской команды за поражение в Турине, но, видимо, сил у футболистов Семака осталось мало. Стерильное владение, позиционные атаки, минимальные скорости. Посмотрели на это подопечные Шалимова, включили прессинг и первыми создали момент. Накрыли Сердара Азмуна в центре поля, за две передачи доставили мяч Эрику Бикфалви, а тот линии штрафной площади технично разобрался. Первым касание подработал, а вторым пробил в «девятку». Только Михаил Кержаков спас «Зенит».

Абсолютную тишину «Зенита» под конец первого тайма нарушил Клаудиньо. Взял игру на себя, из-за пределов штрафной площади пробил по лекалам Бикфалви, но и тут выручил голкипер. Сергея Семака не устроило подобное безволие. Уже в перерыве произошли две замены – вместо Дзюбы и Ракицкого вышли Александр Ерохин и Малком. Но героем первых минут второго тайма стал другой бразилец «Зенита». Точнее, антигероем.

Клаудиньо добавил красок абсолютно серому матчу: не успел к мячу и в падении шипами врезал по ноге Адамову. Моментально достал красную карточку арбитр Игорь Панин. Семак заменами реагировать не стал, да и «Зенит» вроде удаления не заметил, продолжив мяч контролировать, но моменты у «Урала» всё-таки стали появляться. Опять же активного Эрика Бикфалви вывели на удар после ошибки Кругового. Классно крутил форвард, но в створ чуть-чуть не попал.

Под конец матча вновь завладел инициативой «Зенит», но на итоговом счёте это не сказалось. Довольно пресное зрелище завершилось нулевой ничьей. Чемпион потерял на Урале два очка и Клаудиньо из-за будущей дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 16:12
Опять Лев не сыграл... стареет царь зверей...
Дарт Уилфред
07 Ноября 2021 в 16:33
а был ли лев?
Piter_Land
07 Ноября 2021 в 15:59
Чудовещная игра в исполнении Зенита. Это был даже не Спартак. Это в разы хуже.....
Серге Богданович? Что происходит???
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 16:11
Сейчас Боярский Миллеру предложит Черчесова, не переживай...
Kostet
07 Ноября 2021 в 15:56
Настроится могут только на дворовые московские команды,а на другие впадлу.
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окончен Урал 0:0 Зенит 8 5.6 1.36
Идет 3 минута Ростов 0:0 Рубин 2.6 3.25 2.9
07.11  19:00 Ахмат ... Нижний Новгород 1.87 3.45 4.7
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