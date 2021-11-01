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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев принял решение покинуть «Зенит» свободным агентом

01 Ноября 2021 • 15:51 Комментировать
Урал
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Зенит
10.50 5.30 1.30
07.11 14:00

28-летний полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев принял решение покинуть клуб. Действующий контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2022 года, и он не собирается его продлевать. Об этом сообщает Sport24.

Оздоев выступает за «Зенит» с начала 2018 года, перебравшись в Санкт-Петербург из «Рубина» за 3,3 млн евро. За питерцев Магомед сыграл 102 матча во всех турнирах, забив в них 6 голов. В нынешнем сезоне в РПЛ Оздоев сыграл только 9 минут, после чего восстанавливается несколько месяцев после травмы. Нынешняя трансферная стоимость игрока, по версии Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

В услугах Магомеда Оздоева заинтересованы многие клубы РПЛ, среди которых московские «Динамо» и «Спартак», а также «Краснодар». Также к футболисту есть интерес из Турции и Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев
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