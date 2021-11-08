Ловрен: «Зенит» провёл один из худших первых таймов за всю мою карьеру»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал потерю очков во вчерашнем поединке 14-го тура Премьер-лиги против «Урала». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. «Сине-бело-голубые» доигрывали матч в меньшинстве после удаления бразильского хавбека Клаудиньо.

В беседе с клубной пресс-службой хорват заявил, что крайне недоволен игрой команды в первой половине. По мнению Ловрена, это один из худших первых таймов в его карьере. При этом защитник отметил, что команда играла лучше вдесятером, нежели в полном составе.

По итогам 14 туров подопечные Сергея Семака лидируют в таблице, опережая ближайшего конкурента на три очка.