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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Очередной скандал: Арбитр Панин в матче с «Уралом» не удалил с поля Ракицкого из «Зенита»

07 Ноября 2021 • 14:58 Комментировать (1)
Урал
0:0
Зенит
окончен

В матче 14-го тура РПЛ встречаются представители двух полюсов РПЛ, «Урал» и «Зенит». Первый тайм прошел без голов и закончился со счетом 0:0. Главным спорным событием этого игрового отрезка стало решение арбитра поединка Игоря Панина не показывать вторую желтую карточку защитнику гостей Ярославу Ракицкому за грубую игру против Дениса Кулакова у штрафной площади Михаила Кержакова.

Ранее на 34-й минуте украинец уже был предупрежден за откровенный фол около своей штрафной. Ракицкий проводит 17-й матч в текущем сезоне. В его активе один гол и шесть результативных передач. Также он заработал четыре предупреждения, 3 - в РПЛ и 1 - в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Игорь Панин
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Комментарии (1)
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Wertygaz
07 Ноября 2021 в 16:01
Испугался Панин...
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окончен Урал 0:0 Зенит 8 5.6 1.36
07.11  16:30 Ростов ... Рубин 2.6 3.25 2.9
07.11  19:00 Ахмат ... Нижний Новгород 1.87 3.45 4.7
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