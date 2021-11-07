Очередной скандал: Арбитр Панин в матче с «Уралом» не удалил с поля Ракицкого из «Зенита»

В матче 14-го тура РПЛ встречаются представители двух полюсов РПЛ, «Урал» и «Зенит». Первый тайм прошел без голов и закончился со счетом 0:0. Главным спорным событием этого игрового отрезка стало решение арбитра поединка Игоря Панина не показывать вторую желтую карточку защитнику гостей Ярославу Ракицкому за грубую игру против Дениса Кулакова у штрафной площади Михаила Кержакова.

Ранее на 34-й минуте украинец уже был предупрежден за откровенный фол около своей штрафной. Ракицкий проводит 17-й матч в текущем сезоне. В его активе один гол и шесть результативных передач. Также он заработал четыре предупреждения, 3 - в РПЛ и 1 - в Лиге чемпионов.