Агент Клаудиньо заявил, что игрок намерен провести в «Зените» много лет своей карьеры

Агент Луис Фернандо Гарсия, который на данный момент представляет интересы вингера питерского «Зенита» Клаудиньо Родригеса? рассказал о планах его клиента на ближайшее будущее. По его словам, футболист не собирается менять клубную прописку, надеясь провести в России длительный отрезок своей карьеры.

«В ближайшие 3-4 трансферных окна он никуда не уйдет. Он счастлив в Санкт-Петербурге», - прокомментировал Гарсия в разговоре с «РБ Спорт». Также он подчеркнул, что слухи об интересе со стороны «Динамо» прошедшим летом не являются действительными.

Стоит отметить, что Клаудиньо в текущем сезоне является одним из лидеров «Зенита», получая постоянную игровую практику. На его счету четыре гола и два ассиста в 12 поединках во всех турнирах.