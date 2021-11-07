Семак: «Сложно эмоционально после Лиги чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак расстроился из-за качества игры подопечных в матче с «Уралом» (0:0). Об этом наставник заявил репортёрам.

- Сложно эмоционально после Лиги чемпионов, не хватало эмоций, движения — и Клаудиньо в том числе, - заявил тренер.

Сергей Семак отметил, что недопустимо играть в такой футбол, какой сегодня показала его команда. Он добавил, что на одном мастерстве не получится обыгрывать соперника, которого нужно превосходить.

Также Семак до игры не мог предположить, что она настолько не получится у «Зенита»: «Ничто не предвещало такую игру сегодня».

Отрыв «Зенита» от второго места, на котором идет «Сочи», уменьшился до трех очков.