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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Сложно эмоционально после Лиги чемпионов»

07 Ноября 2021 • 17:20 Комментировать (3)
Урал
0:0
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак расстроился из-за качества игры подопечных в матче с «Уралом» (0:0). Об этом наставник заявил репортёрам.

- Сложно эмоционально после Лиги чемпионов, не хватало эмоций, движения — и Клаудиньо в том числе, - заявил тренер.

Сергей Семак отметил, что недопустимо играть в такой футбол, какой сегодня показала его команда. Он добавил, что на одном мастерстве не получится обыгрывать соперника, которого нужно превосходить.

Также Семак до игры не мог предположить, что она настолько не получится у «Зенита»: «Ничто не предвещало такую игру сегодня».

Отрыв «Зенита» от второго места, на котором идет «Сочи», уменьшился до трех очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Bowman
07 Ноября 2021 в 18:13
Бедолаги. Нужно было всем премию выписать для мотивации в несколько лямов. )))) Эх и чего это у меня так на работе не получается. У меня сразу отсутствие мотивации лечится пи*дюлями от начальства.
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 18:48
Так у всех, даже в структурах Газпрома, это принцип только с футболистами не работает. Это любимая игрушка босса гос.корпорации, которую бросить жалко... хотя не тратя деньги впустую на клуб, можно было тысячам работяг помогать ежегодно. А не только люлями мотивировать к работе...
Wertygaz
07 Ноября 2021 в 18:00
Ладно бы в ЛЧ выиграли... а так после поражения эмоций нет... а после чего они появятся? После премии от гос.корпорации видимо...
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окончен Урал 0:0 Зенит
окончен Ростов 5:1 Рубин
Идет 8 минута Ахмат 0:0 Нижний Новгород 1.87 3.45 4.7
Идет 7 минута Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва 2.49 3.35 2.95
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