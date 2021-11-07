Шалимов: «Сыграли, я считаю, достойно»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляем с ничьей с чемпионом. К тому же не пропустили. Это первая нулевая ничья в противостоянии «Урала» и «Зенита». Ваши ощущения?

- Очко для нас, конечно, важно. Мы играли с лидером, с командой, которая в последних матчах очень уверенно себя чувствует в чемпионатах России, выдает крупные победы над сильными командами. Но мы готовили своё, мы изучили соперника, подготовились, сыграли, я считаю, достойно. Понятно, что могли больше нагнетать, имея на одного игрока больше. Но все равно они опасны, все равно команда обладает мастеровитыми игроками. Даже вдесятером они напрягли, они были, напряжение чувствовалось. Могло быть лучше для нас, но надо было очень сильно постараться, и, может быть, нам где-то должно было повезти. Могло быть и не так хорошо, поэтому удовлетворены этой ничьей, находясь в этой ситуации. Одно очко для нас - это очень хорошо.