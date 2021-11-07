Семак: «Даже в меньшинстве во втором тайме были какие-то моменты, подходы для взятия ворот»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сразу после перерыва сделали две замены. Означает ли это, что вы были недовольны тем, как игра складывалась? Нужно было что-то поменять в корне? Получилось ли это?

- Что касается замен, то, конечно, по первому тайму понятно, что много контролировали мяч, но остроты из этого владения никакой не имели. У нас было два высоких форварда в расчете на то, что они выиграют борьбу после навесов с фланга. Но они не совсем оправдались, поэтому мы решили поменять структуру игры. Замены для этого. Движение нужно было улучшить, потому что когда команда обороняется глубоко, нужно быстро двигать мяч и двигаться самим быстро. Но насчет того, получилось или нет, сложно сказать, потому что весь второй тайм мы играли в меньшинстве. И сама структура была совсем другой. Хотя даже в меньшинстве во втором тайме были какие-то моменты, подходы для взятия ворот. Их сложно назвать голевыми, но, тем не менее, какая-то опасность возникала. Она была больше, чем в первом тайме.