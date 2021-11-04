Боярский надеется, что Ракицкий и Азмун не покинут «Зенит»

Известный артист и актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком «Зенита», отреагировал на слухи о возможном уходе из питерской команды защитника Ярослава Ракицкого и нападающего Сердара Азмуна. Напомним, что украинец до сих пор не начал переговоры с клубом по новому контракту, а иранец намерен попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

Однако, Боярский не хотел бы прощаться с футболистами, которые, по его мнению, являются ключевыми фигурами в составе действующего чемпиона России. «Это будет печально», - описал возможный расклад событий артист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Он надеется, что слухи не окажутся реальностью, а оба игрока продолжает свои выступления за «Зенит».