«Он боец»: Геркус встал на защиту Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступления другого российского клуба, «Зенита», на международной арене. По его словам, питерцы просто испугались статуса соперников по группе.

Также чиновник обратил свое внимание на тот факт, что в подобных условиях команде необходим такой футболист, как Артём Дзюба. Геркус считает критику в адрес форварда необоснованной.

«Он боец. Не понимаю того повального хейта Артёма, травля его со всех сторон стала какой-то модой», - приводит слова экс-президента «железнодорожников» «Спорт-Экспресс».

Геркус добавил, что своими выступлениями Дзюба не заслужил подобного хейта, который льется отовсюду.