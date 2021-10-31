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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба установил вечный рекорд: Результат нападающего никто не побьёт

31 Октября 2021 • 11:26 Комментировать (7)
Урал
...
Зенит
07.11 14:00

Артём Дзюба установил рекорд, забив 144 гола в чемпионатах России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что этот результат никто не побьёт.

Артём Дзюба в чемпионатах России наколотил уже 144 гола. Он забил больше Олега Веретенникова и стал лучшим в истории нашего турнира за всю историю. Скорее всего, Дзюбу уже никто и не подвинет с этого места.

Рекорды – это вещь довольно относительная. Их интересно считать, за ними интересно следить, но всегда надо понимать, что они довольно субъективны. Не хочется ни в коем случае умалять заслуги Артёма Дзюбы. К нему можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом, что он отличный бомбардир для российского чемпионата. Дзюба забивал в разных командах и в разном стиле. Его достижение заслуживает уважения. Тем не менее всегда надо понимать, что рекорд этот имеет разные подтексты.

При всём уважении вас никогда не удивляло, что рекордом владел Олег Веретенников? Не Игорь Колыванов, не Сергей Кирьяков, не Сергей Юран, не Владимир Бесчастных, не Александр Кержаков? При этом за сборную России у Веретенникова всего 4 матча, а в остальных в разы больше. Дело в том, что бомбардир «Ротора» так и оставался игроком чисто для внутреннего пользования. Веретенников пачками забивал всевозможным «Шинникам», но вот на европейской арене он не блистал. В Кубке УЕФА у него 4 гола: за бельгийский «Льерс» – 3, за греческий «Арис» – 1.

Пока лучшие нападающие с российским паспортом уезжали и показывали себя в Италии, Испании и Германии, Веретенников забивал пачками в России. Не было бы никакого рекорда, будь форвард «Ротора» готов играть на уровне Европы. Он бы просто уехал. Однако Веретенников не был на том уровне. Он оставался в России и забивал «Шинникам».

Дзюба теперь забил больше всех. Больше другой легенды «Зенита» – Александра Кержакова. У Дзюбы сейчас 144 гола. У Кержакова же 139, но он год провёл в «Севилье». У Павлюченко – 104 точных удара в чемпионатах России и 3,5 года в Англии.

Дзюба назабивал свои голы в чемпионате России во многом по той причине, что просто не уехал. Однако следующему поколению отечественных игроков уже не будут платить таких денег. Если в России в ближайшее время появится новый бомбардир, который начнёт забивать, то он точно уедет в Европу и не будет иметь возможности забивать в нашей Премьер-лиге. Дзюба сам ведь хотел уехать, и если бы это желание реализовалось, то никакого рекорда не было.

Скорее всего, рекорд Дзюбы вечен. Чтобы его побить, должны сложиться слишком много факторов. Во-первых, должен появиться бомбардир. Во-вторых, он должен по какой-то причине не уезжать из России. Деньгами наши клубы уже удерживать не смогут. Так что это должен быть либо патриот, вроде Игоря Акинфеева, либо опять игрок исключительно внутреннего пользования, как Олег Веретенников.

Повторюсь, это всё не умаляет достижения Артёма Дзюбы. Он большой молодец, и его имя будет вписано в историю. Вот только очень жаль, что форвард так и не попробовал свои силы на уровне европейского чемпионата. В Лиге чемпионов он себя не слишком-то и показал.

Андрей Центров

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
31 Октября 2021 в 13:01
ай...ашипка здеся адна...када спаманутый аставлят сваи "ума"..заключения...))) торкаит жы вас харашо..што ваш васпитаник праславилси на усю страну рикордами...))) маласы што вы им гардитися..энта пахвальна!
СраМу асоблива нравится видос..он иво пирисматриват кажную нощ..и праславляить што в иво жизни энта лушчие кино...)))
SpaM
31 Октября 2021 в 12:48
"Скорее всего, рекорд Дзюбы вечен."
Ошибка в статье. Там вместо "рекорд" должен был быть "видос".
Id152079006
31 Октября 2021 в 12:44
Ничто не вечно под Луной...
Redwhite1959
31 Октября 2021 в 12:43
Ключевая фраза - для меня - этой статьи - "В Лиге чемпионов он себя не слишком-то и показал". Дзюбу после окончания его карьеры - если и будут вспоминать у НАС, то ТОЛЬКО как рекордсмена по голам в чемпионатах России. Как Яшина или Стрельцова на Западе помнят до сих пор, его ТОЧНО никто не вспомнит!
ASSA630
31 Октября 2021 в 12:01
Да, и ещё. Веретенников играл за профессиональные клубы с 1988-го года. И что же, ни разу не забил? Или он играл всё это время за Маврикий?
ASSA630
31 Октября 2021 в 11:54
Во времена моей молодости был такой нападающий: Олег Протасов. Он перешёл из Днепропетровского "Днепра" в сборную украины ("Динамо" Киев). И вот тогда он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Он бил все пенальти, его тащили за трусы. При том, что он в общем-то сам был нормальным игроком.
Это я к чему. Основному игроку неоднократного (постоянного) "чемпиона" обойти игрока команды, которая даже чемпионом никогда не была - "большая победа"! Гордитесь, бомжи...
Драндыбал
31 Октября 2021 в 11:44
Дрын берёзовый вкопайте у ворот - больше забьёт
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