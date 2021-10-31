Дзюба установил вечный рекорд: Результат нападающего никто не побьёт

Артём Дзюба установил рекорд, забив 144 гола в чемпионатах России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что этот результат никто не побьёт.

Артём Дзюба в чемпионатах России наколотил уже 144 гола. Он забил больше Олега Веретенникова и стал лучшим в истории нашего турнира за всю историю. Скорее всего, Дзюбу уже никто и не подвинет с этого места.

Рекорды – это вещь довольно относительная. Их интересно считать, за ними интересно следить, но всегда надо понимать, что они довольно субъективны. Не хочется ни в коем случае умалять заслуги Артёма Дзюбы. К нему можно относиться по-разному, но факт остаётся фактом, что он отличный бомбардир для российского чемпионата. Дзюба забивал в разных командах и в разном стиле. Его достижение заслуживает уважения. Тем не менее всегда надо понимать, что рекорд этот имеет разные подтексты.

При всём уважении вас никогда не удивляло, что рекордом владел Олег Веретенников? Не Игорь Колыванов, не Сергей Кирьяков, не Сергей Юран, не Владимир Бесчастных, не Александр Кержаков? При этом за сборную России у Веретенникова всего 4 матча, а в остальных в разы больше. Дело в том, что бомбардир «Ротора» так и оставался игроком чисто для внутреннего пользования. Веретенников пачками забивал всевозможным «Шинникам», но вот на европейской арене он не блистал. В Кубке УЕФА у него 4 гола: за бельгийский «Льерс» – 3, за греческий «Арис» – 1.

Пока лучшие нападающие с российским паспортом уезжали и показывали себя в Италии, Испании и Германии, Веретенников забивал пачками в России. Не было бы никакого рекорда, будь форвард «Ротора» готов играть на уровне Европы. Он бы просто уехал. Однако Веретенников не был на том уровне. Он оставался в России и забивал «Шинникам».

Дзюба теперь забил больше всех. Больше другой легенды «Зенита» – Александра Кержакова. У Дзюбы сейчас 144 гола. У Кержакова же 139, но он год провёл в «Севилье». У Павлюченко – 104 точных удара в чемпионатах России и 3,5 года в Англии.

Дзюба назабивал свои голы в чемпионате России во многом по той причине, что просто не уехал. Однако следующему поколению отечественных игроков уже не будут платить таких денег. Если в России в ближайшее время появится новый бомбардир, который начнёт забивать, то он точно уедет в Европу и не будет иметь возможности забивать в нашей Премьер-лиге. Дзюба сам ведь хотел уехать, и если бы это желание реализовалось, то никакого рекорда не было.

Скорее всего, рекорд Дзюбы вечен. Чтобы его побить, должны сложиться слишком много факторов. Во-первых, должен появиться бомбардир. Во-вторых, он должен по какой-то причине не уезжать из России. Деньгами наши клубы уже удерживать не смогут. Так что это должен быть либо патриот, вроде Игоря Акинфеева, либо опять игрок исключительно внутреннего пользования, как Олег Веретенников.

Повторюсь, это всё не умаляет достижения Артёма Дзюбы. Он большой молодец, и его имя будет вписано в историю. Вот только очень жаль, что форвард так и не попробовал свои силы на уровне европейского чемпионата. В Лиге чемпионов он себя не слишком-то и показал.

Андрей Центров