​Семак не ожидает лёгкого матча с «Уралом»

В последней игре чемпионата России перед ноябрьской международной паузой «Зенит» сыграет против «Урала» на выезде. «Шмели» занимают последнее место в турнирной таблице, но тренер питерцев Сергей Семак не ожидает лёгкого матча в Екатеринбурге.

Семак в комментарии для пресс-службы «Зенита» отметил, что «Урал» пропустил только четыре гола в девяти последних матчах. По словам тренера питерцев, на своём поле «шмели» могут обыграть любого соперника.

«В тех матчах, которые они проиграли с минимальным счётом - против ЦСКА и «Динамо» - игра могла сложиться по-другому. Такую же игру ожидаем и мы - очень сложную, тяжёлую», - поделился мыслями Семак.

Матч «Урал» - «Зенит» пройдёт в воскресенье, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.