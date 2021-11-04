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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак не ожидает лёгкого матча с «Уралом»

04 Ноября 2021 • 16:18 Комментировать
Урал
...
Зенит
10.00 5.20 1.33
07.11 14:00

В последней игре чемпионата России перед ноябрьской международной паузой «Зенит» сыграет против «Урала» на выезде. «Шмели» занимают последнее место в турнирной таблице, но тренер питерцев Сергей Семак не ожидает лёгкого матча в Екатеринбурге.

Семак в комментарии для пресс-службы «Зенита» отметил, что «Урал» пропустил только четыре гола в девяти последних матчах. По словам тренера питерцев, на своём поле «шмели» могут обыграть любого соперника.

«В тех матчах, которые они проиграли с минимальным счётом - против ЦСКА и «Динамо» - игра могла сложиться по-другому. Такую же игру ожидаем и мы - очень сложную, тяжёлую», - поделился мыслями Семак.

Матч «Урал» - «Зенит» пройдёт в воскресенье, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Сергей Семак
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