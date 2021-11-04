​Оздоев приступил к тренировкам в общей группе

Магомед Оздоев в обозримом будущем может вернуться на футбольное поле. На своей страничке в «Твиттере» полузащитник «Зенита» сообщил, что он уже приступил к тренировкам в общей группе.

В последний раз Магомед Оздоев играл ещё в июльском матче первого тура чемпионата России против «Химок». Именно в той игре полузащитник «сине-бело-голубых» повредил связку колена.

Ранее Сергей Семак говорил, что Магомед Оздоев, вероятно, вернётся на поле после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Добавим, что действующий контракт Магомеда Оздоева в «Зенитом» рассчитан до завершения текущего сезона.