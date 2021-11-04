​Семак рассказал о состоянии Оздоева, Сантоса и Кузяева

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу состояния футболистов команды, которые последнее время провели в лазарете.

Напомним, в четверг Магомед Оздоев написал в «Твиттере», что он начал тренироваться в общей группе.

Семак рассказал клубной пресс-службе, что Оздоев выполняет упражнения в общей группе пока лишь выборочно. Вернуться на поле он сможет после ноябрьской международной паузы, как и Дуглас Сантос.

Что касается Далера Кузяева, то он пока не тренируется. После 8 ноября хавбеку сделают контрольный снимок, и тогда станет известно, когда он сможет возобновить занятия.

Семак также отметил, что незначительные проблемы испытывает вратарь Станислав Крицюк. При этом тренер надеется, что голкипер восстановится к игре с «Уралом», которая пройдёт 7 ноября.