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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак рассказал о состоянии Оздоева, Сантоса и Кузяева

04 Ноября 2021 • 15:48 Комментировать
Урал
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Зенит
10.00 5.20 1.33
07.11 14:00

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу состояния футболистов команды, которые последнее время провели в лазарете.

Напомним, в четверг Магомед Оздоев написал в «Твиттере», что он начал тренироваться в общей группе.

Семак рассказал клубной пресс-службе, что Оздоев выполняет упражнения в общей группе пока лишь выборочно. Вернуться на поле он сможет после ноябрьской международной паузы, как и Дуглас Сантос.

Что касается Далера Кузяева, то он пока не тренируется. После 8 ноября хавбеку сделают контрольный снимок, и тогда станет известно, когда он сможет возобновить занятия.

Семак также отметил, что незначительные проблемы испытывает вратарь Станислав Крицюк. При этом тренер надеется, что голкипер восстановится к игре с «Уралом», которая пройдёт 7 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Магомед Оздоев Далер Кузяев Дуглас Сантос
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