Орлов: Да, «Зенит» тянут бразильцы, но они же согласились перейти

Комментатор Геннадий Орлов стал одним из гостей в эфире «Радио Зенит», где поговорил о последних выступлениях питерской команды. Также эксперт затронул тему того, что результат команды Сергей Семака зависят от игры иностранцев.

«Это уже спартаковская линия. Это они говорят: «Да вас бразильцы тянут». Да, у нас бразильцы, но они же перешли. А что вы их не взяли?», - отреагировал Орлов. Он добавил, что не понимает тех фанатов, которые отказываются болеть за клуб из-за наличия большого количества легионеров в составе.

Стоит отметить, что «Зенит» на данный момент уверенно возглавляет турнирную таблицы российской Премьер-лиги, разгромив на прошедших выходных ближайшего преследователя, московское «Динамо».