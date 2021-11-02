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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: Да, «Зенит» тянут бразильцы, но они же согласились перейти

02 Ноября 2021 • 00:06 Комментировать
Урал
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Зенит
10.50 5.30 1.30
07.11 14:00

Комментатор Геннадий Орлов стал одним из гостей в эфире «Радио Зенит», где поговорил о последних выступлениях питерской команды. Также эксперт затронул тему того, что результат команды Сергей Семака зависят от игры иностранцев.

«Это уже спартаковская линия. Это они говорят: «Да вас бразильцы тянут». Да, у нас бразильцы, но они же перешли. А что вы их не взяли?», - отреагировал Орлов. Он добавил, что не понимает тех фанатов, которые отказываются болеть за клуб из-за наличия большого количества легионеров в составе.

Стоит отметить, что «Зенит» на данный момент уверенно возглавляет турнирную таблицы российской Премьер-лиги, разгромив на прошедших выходных ближайшего преследователя, московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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