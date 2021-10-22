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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Стандартные положения - очень важный момент в любой игре»

22 Октября 2021 • 21:36 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Химками» (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первую очередь у нас сегодня особенный день, день рождения нашей великой легенды, Льва Яшина. Я считаю, что мы полностью сегодня доминировали и одержали заслуженную победу.

- Стандартные положения, угловые. Наверное, когда вот так мячи влетают, для тренера это такой бальзам на сердце?

- На самом деле, стандартные положения - очень важный момент в любой игре. Здесь надо отдать должное нашему тренерскому штабу, который очень хорошо разобрал этот компонент игры. Сегодня мы забили два мяча со стандартов. Более того, если мы вспомним игру против «Спартака», там также Иван Ордец поразил ворота после углового.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
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