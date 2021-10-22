Черевченко: Заслуженная победа «Динамо»

Наставник «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги поединка двенадцатого тура чемпионата России с «Динамо».

Московский клуб разгромил соперника со счётом 4:1. Вячеслав Грулёв оформил дубль, Арсен Захарян записал в актив три голевые передачи.

«Это заслуженная победа «Динамо». Поздравляю команду. Они не имели права сегодня проигрывать. Всё-таки, день рождения нашего прославленного футболиста. Два гола со стандарта - пришлось перестраивать игру», - цитирует Черевченко «Спорт-Экспресс».

Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и поднялась на второе место в таблице чемпионата России.