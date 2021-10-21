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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц назвал сильные стороны «Химок»

21 Октября 2021 • 13:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
22.10 19:00

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» поделился ожиданиями от игры.

- Соперник достаточно квалифицированный. «Химки» играют в разные схемы, но в любом случае они используют три центральных защитника. Это та команда, которая хорошо себя проявляет в переходных фазах матча, особенно что касается контратак. Следует отметить, что в атаке у команды есть хорошие исполнители.

То, что мы ждем от нашей команды, - нам в первую очередь нужно надежно, дисциплинированно, плотно сыграть в обороне. Также важен фактор того, чтобы мы играли с энергией, с силой, выплеснули все это на поле, в переходных фазах в атаке использовали всю нашу скорость. Если мы будем терять мяч, нужно максимально быстро вступать в отбор. Также немаловажен фактор - большое количество рывков в глубину атаки соперника.

Касательно истории противостояния «Динамо» с «Химками» я знаю ее, и в то же время прошлые матчи не играют роли, если мы говорим о завтрашней встрече. Конечно, мы хорошо относимся к команде, ее уважаем и понимаем, что команда с хорошими исполнителями. В то же время мы проанализировали все эти встречи и сейчас готовы к завтрашнему противостоянию. Нам нужно показать завтра свой лучший футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Сандро Шварц
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