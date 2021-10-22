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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян вышел на первое место в списке ассистентов РПЛ

22 Октября 2021 • 21:07 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

Сегодня, 22 октября, в поединке двенадцатого тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» хавбек московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи.

Таким образом, игрок вышел на первое место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» разгромило соперника со счётом 4:1. У «бело-голубых» дубль оформил Вячеслав Грулёв, также отличились Никола Моро и Константин Тюкавин. В составе гостей единственный гол забил Кемаль Адеми.

Московский клуб набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Арсен Захарян
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окончен Динамо Москва 4:1 Химки
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
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