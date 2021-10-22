Захарян вышел на первое место в списке ассистентов РПЛ

Сегодня, 22 октября, в поединке двенадцатого тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» хавбек московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи.
Таким образом, игрок вышел на первое место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» разгромило соперника со счётом 4:1. У «бело-голубых» дубль оформил Вячеслав Грулёв, также отличились Никола Моро и Константин Тюкавин. В составе гостей единственный гол забил Кемаль Адеми.
Московский клуб набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице.