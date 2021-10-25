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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» объявили об отставке Черевченко официально

25 Октября 2021 • 12:37 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

В подмосковных «Химках» произошла тренерская отставка. С поста наставника команды был уволен Игорь Черевченко, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовой договор между сторонами было расторгнут по обоюдному согласию.

Пресс-служба «красно-чёрных» поблагодарила 47-летнего наставника за работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Черевченко занял пост рулевого подмосковной команды в сентябре прошлого года. После 12 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают 14 место в таблице. В последнем матче клуб уступил «Динамо» со счетом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
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