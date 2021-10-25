В подмосковных «Химках» произошла тренерская отставка. С поста наставника команды был уволен Игорь Черевченко, об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовой договор между сторонами было расторгнут по обоюдному согласию.

Пресс-служба «красно-чёрных» поблагодарила 47-летнего наставника за работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Черевченко занял пост рулевого подмосковной команды в сентябре прошлого года. После 12 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают 14 место в таблице. В последнем матче клуб уступил «Динамо» со счетом 1:4.