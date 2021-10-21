Шварц заявил о готовности Бальбуэны, Тюкавина и Шунина сыграть против «Химок»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» ответил на вопросы по состоянию поля и футболистов.

- Какое состояние поля? Был финал Кубка по регби на этой арене.

- Я знаю, что на прошлых выходных состоялся матч по регби. В то же время у меня нет информации, насколько поле сейчас готово к игре. Думаю, что его сумели подготовить в оптимальном состоянии.

- Вы подключили к тренировкам еще трех молодых футболистов - Бабаев, Александров и Михалин. Это просто пока тренировки, или их можно будет увидеть в заявке?

- Мы привлекаем молодых игроков для тренировочного процесса, особенно в те дни, когда мы играем на весь размер поля. Для нас важно, чтобы мы могли постепенно подключать наших талантов. Мы даем им возможность себя проявить, смотрим на них со стороны, насколько они этой возможностью пользуются. Стоит отметить, что ребята качественно и хорошо себя проявляют. Нам нужно понимать, чтобы вся команда и игроки, которых мы привлекаем, соответствовали тем требованиям, которые мы предъявляем.

- Фабиан Бальбуэна, который пропустил матч со «Спартаком», готов ли он выходить на поле после длительного перелета? Тот же вопрос по Константину Тюкавину, выйдет ли он в старте? Определились ли вы с вратарем на матч с «Химками»?

- Фабиан Бальбуэна у нас полностью готов, он провел весь недельный цикл, поэтому завтра мы можем на него рассчитывать. Тюкавин у нас всегда является кандидатом в стартовый состав. Но применительно к завтрашней игре надо посмотреть, как у нас будет выглядеть центр поля. Применительно к той схеме, которую будем использовать, примем решение по Косте в стартовом составе. По вратарю, эта позиция достаточно тонкая, она немного отличается от позиции полевых игроков. Здесь мы бы не хотели каждую неделю говорить об этом, дискутировать, поднимать вопрос. Антон Шунин провел достаточно качественную игру со «Спартаком». В завтрашней встрече он займет место в воротах. Игорь Лещук - очень качественный вратарь. На каждой тренировке он постоянно повышает свой класс и компетенцию, также уверенно проводит все тренировки. Мы понимаем, что у нас два сильных вратаря, но в то же время завтра позицию в воротах займет Антон Шунин.