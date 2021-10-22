Глушаков заявил об амбициях стать тренером

Полузащитник «Химок» и национальной российской сборной Денис Глушаков рассказал о том, какие у него планы на будущее.

34-летний футболист дал интервью пресс-службе сборной России в рамках рубрики «40 несерьёзных вопросов». Хавбек признался, что в данный момент он продолжает учиться на тренера и впереди у него защита лицензии.

«Хотелось бы остаться в структуре футбола, спорта. Сейчас полностью погружен в футбол и понимаю, что ещё не наигрался», - отметил Денис Глушаков.

В текущем сезоне ветеран «Химок» провёл за свой клуб 11 матчей во всех турнирах, отличившись в них 10 голами и 1 результативным пасом.