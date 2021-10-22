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Захарян: «Очень рады, что подарили болельщикам победу в этот день»

22 Октября 2021 • 21:14 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Химки» (4:1) Арсен Захарян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хороший матч, хороший счет для вашей команды. Грулёву, у которого сегодня два гола, показали уже приз, похвалились?

- Не знаю. Груля, я думаю, разделит со мной эту награду. Два ему отдал, нормально.

- У вас сегодня три голевые передачи. Такое достижение тоже, наверное, должно радовать, хотя забивать всегда приятно?

- Да нет, на самом деле приятно и отдавать. Для меня это равноценно. Я очень рад, что мы, во-первых, выиграли, а, во-вторых, получилось три голевые отдать.

- У вас сегодня было смещение на футбольном поле. То есть, не слева,  а в центре располагались. Все же Шиманьски не было. Расскажите про ощущения, надо было привыкать?

- Да нет, я все свои годы играю в центре поля. Как попал в основной состав, только начал играть с фланга, поэтому для меня это не что-то новое.

- Шиманьски надо волноваться теперь? Может, на скамеечку?

- Нет, Себа для нас ключевой игрок. Я думаю, он только рад за меня.

- Расскажите про стандартные положения, угловые. Потому что за счет этого было стартовое преимущество, два гола создали. Я так понимаю, что работы очень много в этом направлении?

- Мы каждую предыгровую тренировку это наигрываем, поэтому для нас не новость, что мы со стандарта забили.

- Не всегда просто это получается.

- Мы наигрываем это. От матча к матчу мы прибавляем в этом компоненте и сегодня два забили.

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- В целом если говорить про сегодняшнюю игру, можно сказать, что на 99,9% сегодня такой матч, когда всё получалось?

- Я думаю, нам соперник уже позволил,  уже как-то они расслабились или бросили играть при счете 3:0. А так нет, каждый матч сложный.

- Как футболисты себя на поле ощущают, когда еще и такой день, день рождения Льва Яшина?

- Это особый праздник для динамовцев, поэтому очень рады, что подарили болельщикам победу в этот день. Только рады победить в этот день.

- На сегодняшний вечер вы догнали санкт-петербургский «Зенит».

- У них, по-моему, еще одна игра в запасе, поэтому будем смотреть. Мы идем от матча к матчу, поэтому будем прибавлять.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Арсен Захарян
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окончен Динамо Москва 4:1 Химки
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
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