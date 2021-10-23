Кобелев: Если «Динамо» будет так играть каждый матч, то, возможно, станет чемпионом

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу «бело-голубых» над «Химками» в 12-м туре чемпионата России.

Москвичи победили со счётом 4:1. Дубль оформил Вячеслав Грулёв, также отличились Никола Моро и Константин Тюкавин. В составе «Химок» единственный гол забил Кемаль Адеми. По ходу встречи игрок «Динамо» Арсен Захарян записал в актив три голевые передачи.

«Если они будут играть так каждый матч, то, возможно, станут чемпионами», - цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Московский клуб набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.