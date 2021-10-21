Шварц: «85 минут против «Спартака» команда показывала качественный добротный футбол»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» вспомнил о ничьей со «Спартаком» и ценил состояние некоторых игроков.

- Как команда психологически пережила концовку матча со «Спартаком», когда упустили победу? Расстроены ли футболисты или, наоборот, заведены, чтобы победить? Как пережила команда этот момент?

- Конечно, сразу после игры мы были расстроены. Все было не так очевидно, но в то же время мы проанализировали эту игру. Мы понимаем то, что в обороне мы допустили некоторые ошибки, но в то же время нельзя забывать, что 85 минут команда показывала качественный добротный футбол. Более того, нам противостоял крепкий соперник, это также нельзя списывать со счетов. Конечно, мы расстроены, но сейчас наш путь исключительно с позитивными эмоциями в сторону «Химок».

- Даниил Лесовой приступил к беговой работе. Можно ли говорить о нем как усилении еще этого года? Как Макаров? Определились ли вы с тем, как заменить Шиманьски?

- Лесовой проявляет абсолютно профессиональное отношение к своим восстановительным моментам. Мы планируем то, что он примет участие в зимнем тренировочном сборе. У Макарова также виден прогресс, он провел уже индивидуальные тренировки на поле. Сегодня также посмотрим, у нас еще есть день. Вполне вероятно, что мы завтра сможем на него рассчитывать в завтрашней встрече. Шиманьски будет у нас пропускать завтрашний матч в связи с дисквалификацией по причине четырех желтых карточек. Как мы выйдем из этой ситуации? У нас есть варианты. В частности мы можем поменять схему игры. Также мы принимаем в учет, что у нас Захарян может сыграть в середине поля. Более того, у нас есть молодой Кутицкий, который также может быть задействован. У нас есть определенные решения по этому вопросу.

- Сразу несколько футболистов висят на грани дисквалификации. Будете ли дополнительно мотивировать не получать «горчичники» перед игрой с «Зенитом»?

- Нет, мы не будем об этом говорить. Довольно сложно до матча обращаться к игрокам, чтобы они не полностью выкладывались. Возможно, по ходу игры, мы посмотрим, как будет складываться матч, мы можем внести свои коррективы. В то же время стоит отметить, что в игре против «Химок» нужно максимальная самоотдача от игроков, здоровая агрессия, чтобы поддерживать темп игры. Мы говорим, что не стоит делать глупых фолов. Достаточно важно, чтобы они полностью выложились в предстоящей игре, не говоря уже о матче против «Зенита».