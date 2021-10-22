Глушаков: «Локомотив» для меня является родным домом

Один из лидеров «Химок» Денис Глушаков рассказал, что до сих пор хорошо относится к «Локомотиву», в котором он провел восемь лет в период с 2005 по 2013 год.

Полузащитник заявил, что понимает негодование некоторых болельщиков, но считает свой уход правильным и своевременным. Тем более, Глушаков вспомнил о деньгах, которые «железнодорожники» сумели заработать на его трансфере.

«Я всегда говорил, что благодарен «Локомотиву», там я сформировался, как футболист. Это для меня как родной дом», - признался хавбек в интервью на ютуб-канале национальной команды России.

Также Глушаков добавил, что иногда даже получает письма со словами поддержки от фанатов столичного клуба.