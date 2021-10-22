Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 269 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «Локомотив» для меня является родным домом

22 Октября 2021 • 13:25 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Химки
Через 3 ч. 38 мин.

Один из лидеров «Химок» Денис Глушаков рассказал, что до сих пор хорошо относится к «Локомотиву», в котором он провел восемь лет в период с 2005 по 2013 год.

Полузащитник заявил, что понимает негодование некоторых болельщиков, но считает свой уход правильным и своевременным. Тем более, Глушаков вспомнил о деньгах, которые «железнодорожники» сумели заработать на его трансфере.

«Я всегда говорил, что благодарен «Локомотиву», там я сформировался, как футболист. Это для меня как родной дом», - признался хавбек в интервью на ютуб-канале национальной команды России.

Также Глушаков добавил, что иногда даже получает письма со словами поддержки от фанатов столичного клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Денис Глушаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
22 Октября 2021 в 13:43
штааа...раньшы кричал свинтак нафсигда...))) шта у табе красна бледная сертцэ...))) быстра так пириабулси...прикинулси шпалай...а пятак усиравно тарчит...)))
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев встал на защиту Рассказова
14:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой призывает не списывать «Спартак» со счетов в РПЛ
14:22 · Россия. Премьер-лига
​«Газпром трансгаз» будет спонсировать «Нижний Новгород» официально
13:39 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 24 октября 2021
13:25 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Локомотив» для меня является родным домом 1
12:22 · Россия. Премьер-лига
«Наша легенда на все времена»: РФС посвятил пост Льву Яшину
11:46 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Суд взыскал в пользу Кержакова более 290 млн рублей 3
11:20 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «РПЛ растёт и может стать лучше»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Гогуа собирается расторгнуть контракт с ЦСКА
10:30 · Россия. Премьер-лига
На «Газпром Арене» планируют установить модернизованную систему по уходу за газоном 1
10:11 · Россия. ФНЛ
Торпедо - Енисей: прогноз на матч ФНЛ 19-го тура
09:31 · Россия. ФНЛ
Ротор - Алания: прогноз на матч ФНЛ 19-го тура
00:50 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 23 октября 2021
21 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Спартака» ездит на метро фото
Все новости
Рекомендуем