Черевченко: «Пока решили не рисковать Глушаковым, впереди ещё игры»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос о психологии. До предыдущего тура у вас была не совсем удачная серия, в прошлом туре вы выиграли. В этой связи, наверное, получен хороший эмоциональный допинг. Чувствуется ли это на тренировках и подготовке к матчу?

- Я бы не сказал, что в последнее время был неважный результат, мы с «Локомотивом» 0:0 сыграли, это хорошая команда, плюс три игры не пропускаем. Рабочий процесс идет, психология психологией, но рабочий процесс никто не отменял.

- Как себя чувствует Денис Глушаков? Хороший сезон для него, но пока не появляется в стартовом составе, есть на замене.

- Чувствует себя нормально, улыбается ходит. Он еще пока чувствует дискомфорт небольшой, пока решили не рисковать, впереди еще игры.