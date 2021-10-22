Победа в день рождения Льва Яшина: Московское «Динамо» разгромило «Химки»

В пятничном матче двенадцатого тура Премьер-лиги московское «Динамо» принимали «Химки».

Когда-то «Арена Химки» была домашним стадионом «Динамо», и если было бы так сейчас, то отчётный матч стал бы для «Химок» тоже в какой-то степени домашним. Но теперь родные стены «бело-голубых» – на «ВТБ Арене». Они уже успели проиграть там в нынешнем сезоне новичкам лиги «Крыльям Советов» и «Нижнему Новгороду», так что встреча с аутсайдером «Химками» тоже таила для них возможные неприятности. Однако на сей раз всё получилось у команды Сандро Шварца как надо. 22 октября 1929 года родился Лев Яшин, и спустя 92 года динамовцы одержали в этот день разгромную победу.

Уже на третьей минуте Захарян вывел Тюкавина проникающим пасом на ударную позицию по правому полуфлангу, последовал удар, и гостей спас Лантратов. Атака динамовцев продолжилась, и завершил её наконец Фомин, несильно пробивший в левый угол, что также не стало неразрешимой задачей для Лантратова.

Ну а на двенадцатой минуте вратарю гостей пришлось вынимать мяч из своих ворот. «Динамо» забило в таком же стиле, как и первый гол «Спартаку» в прошлом туре, только подача корнера шла не справа, а слева. Вновь мяч прилетел на ближнюю штангу, и Моро головой послал его в дальний угол. Единоборство автору гола проиграл Данилкин, а Лантратов на выход не пошёл.

Вскоре вратарь «Химок» проявил геройство после чудовищной ошибки Идову. Тот подарил мяч в своей штрафной Грулёву, и Лантратов спас гостей от гола в ближнем бою. А вот 26-я минута в очередной раз подтвердила, что стандарты в исполнении «Динамо» – очень грозное оружие. Снова подача Захаряна с левого края, и теперь уже Грулёв со второго этажа вколачивает мяч в сетку. 2:0.

Чем запомнились «красно-чёрные» в первом тайме? Неточным дальним выстрелом Мирзова со штрафного. И у «Динамо» тоже были дистанционные попытки не в створ от Захаряна и Тюкавина. Кроме того, Тюкавин замкнул чуть выше створа прострел справа от Нжи. Это то, что касается первого тайма.

А тайм второй тоже остался за «бело-голубыми». На 52-й минуте Фомин тонкой передачей вывел один на один Тюкавина, который технично убрал защитника и катнул в правый угол (3:0). Захарян ещё дважды пробил мимо из-за пределов штрафной, но на исходе часа игры сделал результативное действие, отдав на левый полуфланг голевой пас Грулёву, прошившему Лантратова в ближнем углу (4:0).

«Химки» ушли от сухого поражения, но не более того. В самой концовке Адеми подправил мяч в створ после полупрострела-полуудара Набиуллина с левой стороны от ворот (4:1). «Динамо» снова пропускает на последних минутах, но здесь это уже ничего не решало. «Бело-голубые» набирают 23 очка и догоняют «Зенит», которому ещё играть в этом туре со «Спартаком».

Кирилл Иванцов