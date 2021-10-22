Грулёв оформил дубль в матче с «Химками»

В эти минуты «Динамо» принимает «Химки» в 12-м туре чемпионата России. Встреча началась в 19:00 по московскому времени.

На 61-й минуте хозяева забили четвертый гол в ворота соперника. Дубль оформил хавбек «Динамо» Вячеслав Грулёв. Футболист получил мяч неподалёку угла вратарской и пробил. Мяч от голкипера влетел в ближний угол.

В случае победы подопечные Сандро Шварца опередят «Сочи» и поднимутся на второе место в таблице.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.