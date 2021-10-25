Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 515 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: Благодарю Черевченко за совместную работу

25 Октября 2021 • 20:49 Комментировать
Динамо Москва
4:1
Химки
окончен

Хавбек «Химок» Денис Глушаков высказался относительно сотрудничества с Игорем Черевченко. Ранее главный тренер ушёл из подмосковного коллектива.

Полузащитник сожалеет, что клуб расстался со специалистом. Он надеется, что их дороги ещё пересекутся.

Денис считает Черевченко грамотным и требовательным тренером.

«Благодарю Черевченко за плодотворную работу. Бывают ситуации, когда что-то не получается, нет результата. Поэтому руководство решило отпустить Черевченко», — приводит слова Глушакова ТАСС.

В 12-м туре РПЛ «Химки» проиграли в Москве «Динамо» со счётом 1:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Локомотив Москва 2:1 Сочи
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Октября
21:27 · Россия. Премьер-лига
Терюшков ответил на вопрос, есть ли у «Химок» финансовые проблемы
21:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» начал продавать специальные футболки после разгромной победы над «Спартаком»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: Благодарю Черевченко за совместную работу
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сравнил игру «Спартака» и «Зенита»
20:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил второй мяч «Сочи» после подачи углового - видео видео
20:17 · Россия. Премьер-лига
Орлов: После Тедеско Витория всё развалил в «Спартаке» 1
20:06 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» повёл в счёте благодаря автоголу - видео
19:48 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» прокомментировали инцидент с задержанием фанатов «Спартака»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Магкеев выступил в роли диктора на стадионе и чуть не забыл объявить Гисдоля видео
18:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Надеемся, что мышечная травма не помешает Джанаеву присоединиться к сборной»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль назвал единственную проблему в «Локомотиве»
18:34 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объяснил отсутствие Смолова в заявке на игру 1
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - «Сочи» - 2:1 (закончен) 3
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Малафеев назвал сумму своей зарплаты в «Зените»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»
Все новости
Рекомендуем