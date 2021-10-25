Глушаков: Благодарю Черевченко за совместную работу

Хавбек «Химок» Денис Глушаков высказался относительно сотрудничества с Игорем Черевченко. Ранее главный тренер ушёл из подмосковного коллектива.

Полузащитник сожалеет, что клуб расстался со специалистом. Он надеется, что их дороги ещё пересекутся.

Денис считает Черевченко грамотным и требовательным тренером.

«Благодарю Черевченко за плодотворную работу. Бывают ситуации, когда что-то не получается, нет результата. Поэтому руководство решило отпустить Черевченко», — приводит слова Глушакова ТАСС.

В 12-м туре РПЛ «Химки» проиграли в Москве «Динамо» со счётом 1:4.