Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 265 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Захаряна прокомментировал слухи о шантаже «Динамо»

22 Октября 2021 • 15:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 2 ч. 33 мин.

Агент Павел Андреев, который работает с талантливым игроком «Динамо» Арсеном Захаряном, прокомментировал слухи о том, что он шантажирует «бело-голубых». Появлялась информация, что агент угрожает «Динамо» переходом Захаряна в «Спартак», желая, чтобы клуб рассмотрел его клиентов из «Крыльев Советов».

Агент, слова которого в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» приводит журналист Иван Карпов, назвал эти слухи «тотальным фейком».

По словам Андреева, Арсен Захарян не намерен выступать в России за другие клубы, кроме «Динамо». Молодой хавбек рассчитывает перебраться в Европу. В его действующем трудовом соглашении с московским клубом не прописана опция выкупа для представителей РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Андреев Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть со «Спартаком»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна прокомментировал слухи о шантаже «Динамо»
15:24 · Россия. ФНЛ
​Бетонную сваю назвали Эдиком – это маскот стадиона «Калининград» фото
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Газзаев встал на защиту Рассказова
14:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой призывает не списывать «Спартак» со счетов в РПЛ
14:22 · Россия. Премьер-лига
​«Газпром трансгаз» будет спонсировать «Нижний Новгород» официально
13:39 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Спартак»: прогноз на матч чемпионата России – 24 октября 2021
13:25 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Локомотив» для меня является родным домом 1
12:22 · Россия. Премьер-лига
«Наша легенда на все времена»: РФС посвятил пост Льву Яшину
11:46 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
11:21 · Россия. Премьер-лига
Суд взыскал в пользу Кержакова более 290 млн рублей 4
11:20 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «РПЛ растёт и может стать лучше»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Гогуа собирается расторгнуть контракт с ЦСКА
10:30 · Россия. Премьер-лига
На «Газпром Арене» планируют установить модернизованную систему по уходу за газоном 1
10:11 · Россия. ФНЛ
Торпедо - Енисей: прогноз на матч ФНЛ 19-го тура
Все новости
Рекомендуем