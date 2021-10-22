Агент Захаряна прокомментировал слухи о шантаже «Динамо»

Агент Павел Андреев, который работает с талантливым игроком «Динамо» Арсеном Захаряном, прокомментировал слухи о том, что он шантажирует «бело-голубых». Появлялась информация, что агент угрожает «Динамо» переходом Захаряна в «Спартак», желая, чтобы клуб рассмотрел его клиентов из «Крыльев Советов».

Агент, слова которого в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» приводит журналист Иван Карпов, назвал эти слухи «тотальным фейком».

По словам Андреева, Арсен Захарян не намерен выступать в России за другие клубы, кроме «Динамо». Молодой хавбек рассчитывает перебраться в Европу. В его действующем трудовом соглашении с московским клубом не прописана опция выкупа для представителей РПЛ.