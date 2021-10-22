Программу двенадцатого игрового дня чемпионата России открывает матч между «Динамо» и «Химками». В центральном кругу футбольного поля «ВТБ Арены» красуется автограф Льва Яшина – легендарного советского вратаря, которому 22 октября исполнилось бы 92 года.

Судя по всему, автограф Льва Яшина был нанесён краской, поскольку выстричь его было бы слишком сложно.

«Динамо» придумало красивый жест. При этом интересно было бы узнать, как он сочетается с техническими требованиями к газону. Так, например, УЕФА в своё время запрещал изображать в центральном кругу звёзды на матчах Лиги чемпионов.

Следить за игрой «Динамо» - «Химки» можно в текстовой трансляции.