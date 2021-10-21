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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В судейской бригаде матча «Динамо» - «Химки» произошла вынужденная замена

21 Октября 2021 • 17:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
Через 23 ч. 46 мин.

В пятницу вечером программу двенадцатого игрового дня чемпионата России будет открывать матч между «Динамо» и «Химками». Пресс-служба РФС сообщила о том, что в судейской бригаде произошла вынужденная перестановка. Алексей Воронцов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому отработать в качестве АВАР он не сможет. Вместо Воронцова эти функции будет выполнять Антон Кобзев.

Матч между «Динамо» и «Химками» стартует 22 октября в 19:00 по московскому времени. На текущий момент «динамовцы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Химки» идут тринадцатыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Антон Кобзев Алексей Воронцов
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22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
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