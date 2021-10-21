​В судейской бригаде матча «Динамо» - «Химки» произошла вынужденная замена

В пятницу вечером программу двенадцатого игрового дня чемпионата России будет открывать матч между «Динамо» и «Химками». Пресс-служба РФС сообщила о том, что в судейской бригаде произошла вынужденная перестановка. Алексей Воронцов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому отработать в качестве АВАР он не сможет. Вместо Воронцова эти функции будет выполнять Антон Кобзев.

Матч между «Динамо» и «Химками» стартует 22 октября в 19:00 по московскому времени. На текущий момент «динамовцы» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Химки» идут тринадцатыми.