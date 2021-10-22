Черевченко: «И объясняли, и показывали, как играть при стандартах»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Два угловых, два гола. Не знаю, и объясняли, и показывали, как играть при стандартах. Мое понимание такое, что на стандартах нужно только внимание.

- Сегодня были проблемы с вниманием?

- Если мы пропустили со стандартов, да. Легче всего на стандартах играть в обороне. Почему-то мы на стандартах впереди, наши игроки стесняются идти.

- Замены. В перерыве уже две провели, потом еще несколько перестановок. Не было ощущения, что замены сегодня какой-то импульс давали. Понятно, что игроки выходили при пропущенных мячах, но все же.

- Для этого замены и есть, чтобы когда выходят на поле, помогали тем партнерам, которые остались, убыстрить игру. Элементарные ошибки обороны, когда были пропущены третий и четвертый голы, это сильная сторона «Динамо». Они не только нам забивали, они и «Спартаку» так забивали. Я не знаю, что некоторые игроки делают на теории. Может, мы им что-то другое показываем, может быть, какой-то фильм показываем.