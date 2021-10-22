Шварц пообещал сделать всё для победы в день рождения Яшина

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня нет на поле Шиманьски, который дисквалифицирован, это важный игрок и потеря для «Динамо». Захарян, наверное, смещается в центр, а Грулёв уходит на фланг. Так ли это?

- Да, все верно, это не секрет. В таком случае у нас при дисквалификации Шиманьски Захарян будет играть на позиции «восьмерки», а Грулёв уйдет вингером на фланг.

- Сегодня особенный день для клуба, день рождения Льва Яшина, важнейший день в году. В связи с этим насколько больше ответственность чувствует и тренерский штаб, и игроки?

- Да, все верно, это легенда клуба, великий игрок. Сегодня мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков, одержать победу и завоевать три очка.