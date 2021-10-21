Шварц: «Для Макарова, Тюкавина, Захаряна и Фомина важен опыт, который они получают в сборной»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Химками» ответил на вопрос о заменах во встрече со «Спартаком», локдауне и игре сборников.

- Матч с «Химками» будет в день рождения Льва Яшина. Будете ли как-то дополнительно настраивать команду?

- Мы знаем, что 22 октября - день рождения Льва Яшина, это для нас особенный день. Это легенда клуба. Мы постараемся показать свой лучший футбол и порадовать болельщиков результатом.

- Как вы относитесь к локдауну? Будут ли приняты дополнительные меры?

- Вчера Желько Бувач мне сказал по поводу локдауна, но как он будет выглядеть, мы пока не знаем. Очень важно, чтобы в итоге мы смоги побороть эту пандемию. Возможно, тем меры, которые сейчас будут наложены, они необходимы для того, чтобы мы смогли безболезненно ее пережить. Возможно, локдаун будет этому способствовать.

- Когда вы выпускали двух футболистов в матче со «Спартаком», казалось, что вы хотели их выпустить раньше. Что помешало, и что там произошло?

- Конечно, мы хотели выпустить двух игроков чуть раньше, но это было дерби, очень высокий накал эмоций, какая-то, возможно, спешка была. Соответственно, все эти факторы не позволили сделать замены раньше. Возможно, нам в какой-то степени не повезло. Выпусти мы чуть раньше игроков, вполне вероятно, что «Спартак» не смог бы сравнять счет, но все в совокупности сложилось так, как сложилось.

- Осенью «Динамо» неудачно играет после матчей сборных - проигрыш «Нижнему» и ничья с «Спартаком». Игроки, которые возвращаются из сборных, показывают ли они лучшую форму, которая была до отъезда? Насколько сильно влияет отъезд лидеров в сборную?

- Здесь мы не можем сравнивать «Динамо» с европейскими топ-командами. Если говорить о наших сборниках, Макаров, Тюкавин, Захарян, Фомин, то положительными факторами для них является новый опыт, который они получают в сборной. Это достаточно важно для них. Матчи сборных смотрят по всей стране, поэтому то внимание, которое приковывает матч, оно невероятно. Их игра и профессиональное отношение к делу накладывает отпечаток. Из-за вызова в сборную и матчей нагрузки на ребят повышаются. Не только физические нагрузки, но и ментальные. Когда парни возвращаются в расположение клуба, то сложно психологически переключиться со сборной на клуб, поэтому требуется время.

Результаты после пауз на игры сборных? Да, мы проиграли «Нижнему Новгороду», но в то же время сразу после этой встречи мы провели два успешных матча, обыграли «Сочи» на выезде и разобрались дома с «Рубином». По «Спартаку» мы немного недовольны, нам не повезло в концовке. В то же время нам противостоял достаточно крепкий соперник, и на протяжении 85 минут мы показывали качественный футбол, тактически действовали правильно. Можно сказать, что нити игры держали в своих руках. Мы недовольны результатом, но это футбол, так бывает.

Резюмируя, можно сказать, что ребята находятся в хорошей форме после сборной, а опыт, который они получают, он неоценим.

- «Химки» в последних матчах не пропускают. На чем делали акцент на этой неделе, на действиях в атаке или обороне?

- Да, мы знаем об этом, в последних трех матчах «Химки» очень надежно играют в обороне, две встречи они закончили нулевой ничьей и в прошлом туре обыграли «Ахмат» (2:0). Для нас будет важно понимать, как мы будем атаковать. Очень будет важно понимание, как мы будем владеть мячом. В то же время нам важно сохранить баланс между атакой и обороной, страховать возможные выбегания «Химок» в контратаки. Как раз мы этим занимаемся в тренировочном процессе последние два-три дня и готовимся к матчу.