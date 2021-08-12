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Россия. Премьер-лига

Глава КДК подтвердил отмену красной карточки голкипера «Ахмата» Шелии

12 Августа 2021 • 12:54 Комментировать
Рубин
2:1
Ахмат
окончен
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Удаление вратаря грозненского «Ахмата» Гиорги Шелии в поединке третьего тура против казанского «Рубина» признано ошибочным. Об этом Sport24 рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Руководитель заявил, что красная карточка вратаря отменена. Такое решение было принято на основании вердикта ЭСК.

Напомним, что Шелия был удален в начале второго тайма за фол за пределами штрафной площадки. Сначала арбитр Павел Кукуян показал вратарю желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора поменял свое решение и удалил игрока.

Встреча завершилась победой казанского коллектива со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Гиорги Шелия
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