Заболотный получил травму в матче с «Динамо»

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный перед перерывом матча своей команды против московского «Динамо» был вынужден покинуть поле из-за травмы. На стыке 42-й и 43-й минут футболист, по всей видимости, потянул заднюю поверхность бедра.

На замену Антону Заболотному вышел 22-летний норвежский полузащитник Эмиль Бохинен.

После первого тайма ЦСКА Антона Заболотного ведёт минимально 1:0. Голом на начальном отрезке поединка, а именно на 8-й минуте отметился нигериец Чидера Эджуке. Ассистентом, кстати, стал как раз Антон Заболотный.

Параллельно с московским дерби «Динамо» и ЦСКА проходит поединок казанского «Рубина» и «Ахмата».