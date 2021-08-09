​Тренер «Ахмата» - о своём скандальном «твите»: «Меня взломали»

Матч «Рубин» - «Ахмат» (2:1) был омрачён очередным судейским скандалом в российском футболе. На страничке Юрия Нагайцева, представителя тренерского штаба «Ахмата», появился «твит» о том, что «Рубин» является «полным нулём» без судейской поддержки.

Спустя время Нагайцев на той же своей страничке сообщил, что он не оставлял «твит». Тренер написал, что его аккаунт был взломан.

При этом Юрий Нагайцев отметил, что «Ахмат» полностью переиграл «Рубин», посетовав на судейские решения. Также тренер призвал казанский клуб извиниться за то, что его игроки дважды не выбили мяч за пределы поля, пренебрегая принципами фэйр-плей, в то время как игроки «Ахмата» выбивали мяч, когда на газоне оказывался Хвича Кварацхелия.