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Россия. Премьер-лига

Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль»

09 Августа 2021 • 00:54 Комментировать
Рубин
2:1
Ахмат
окончен
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Юрий Нагайцев, входящий в тренерский штаб «Ахмата», посредством публикации в своем твиттер-аккаунте высказался о работе, проведенной главным судьей Павлом Кукуяном и его бригадой в матче против казанского «Рубина».

«Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль», - написал Нагайцев в социальной сети.

Ранее рулевой коллектива из Грозного Андрей Талалаев также осыпал критикой действия арбитров. В одном из эпизодов голкипер грозненцев Георги Шелия сфолил на футболисте «Рубина» вне штрафной площади. Сначала судья выдал вратарю «горчичник», но после просмотра повтора на мониторе VAR изменил свое решение, показав игроку красную карточку.

«Рубин» в итоге обыграл «Ахмат» (2:1), добавив в свою копилку ещё три зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Андрей Талалаев РПЛ Юрий Нагайцев Ахмат
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окончен Рубин 2:1 Ахмат 2.1 3.3 3.7
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