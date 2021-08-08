Слуцкий: «Не думаю, что есть моральные проблемы после матча в Польше»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько команда морально и физически успела восстановиться после не самого простого выезда в Польшу? Не самый дальний, но и не самый близкий переезд и очень непростой матч.

- Не думаю, что есть моральные проблемы, потому что у нас есть ответная игра, и мы сохраняем шансы на выход в следующую стадию Лиги конференций. Что касается физического состояния, мы посмотрим, сейчас очень сложно об этом сказать, потому что мы впервые играем через два дня на третий. У нас самый сложный режим, поэтому посмотрим. До игры что бы я не сказал, это может быть неправдой.