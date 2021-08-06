«Рубин» на аукционе продал футболку с матча против «Ракува»

Вчера погодные условия вмешались в поединок казанского «Рубина» и польского «Ракува» в рамках квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Больше всего пострадали игровые футболки российских футболистов – из-за проливного дождя отклеились буквы и номера на спине.

На второй тайм «Рубин» вышел с нарисованными маркером цифрами. Эта ситуация быстро разлетелась по социальным сетям, а сами казанцы оперативно отреагировали на такой забавный случай. Клуб у себя в «Твиттере» устроил аукцион на одну такую футболку, а сегодня объявил о результатах.

Больше всех предложил блогер Никита Ковальчук, он же «Картавый Ник», а именно 42 500 рублей. Вся эта сумма пойдет на благотворительность, сообщает пресс-служба «Рубина».