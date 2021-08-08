Слуцкий: «Не могу понять - мы сыграли один матч, и поле в ужасающем состоянии»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, вы согласитесь, что получились два диаметрально противоположных тайма. На ваш взгляд, с чем это было связано?

- Много причин. Все-таки мы играли в четверг поздно вечером, плюс перелет, поле очень тяжелое и очень плохого качества. Я не могу понять, почему нас на поле проводятся форумы, дни рождения, свадьбы, и мы играем товарищескую игру здесь с «Уралом», оно в идеальном состоянии. Только начинается сезон, мы сыграли один матч, и поле в ужасающем состоянии. Мне кажется, что мы действительно дома имеем гораздо больше проблем, чем в выездных матчах. Здесь комплекс проблем. Плюс вынужденная замена основного форварда, но все-таки рад, что мы смогли переломить игру.

- Нет опасения, что сейчас три игры дома за восемь дней, и поле просто…

- … Да не будет поля, поля просто не будет у нас. У нас просто поля не будет! Я вообще не понимаю, как это так в августе месяце… Еще раз, они свадьбы проводят и дни рождения, саммиты, постоянно настилают что-то. Что делать? Поле не наше, поэтому можно делать с ним что угодно, проводить любые вещи, кроме футбольных матчей.