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Россия. Премьер-лига

Слуцкий: «Не могу понять - мы сыграли один матч, и поле в ужасающем состоянии»

08 Августа 2021 • 22:36 Комментировать (1)
Рубин
2:1
Ахмат
окончен
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, вы согласитесь, что получились два диаметрально противоположных тайма. На ваш взгляд, с чем это было связано?

- Много причин. Все-таки мы играли в четверг поздно вечером, плюс перелет, поле очень тяжелое и очень плохого качества. Я не могу понять, почему нас на поле проводятся форумы, дни рождения, свадьбы, и мы играем товарищескую игру здесь с «Уралом», оно в идеальном состоянии. Только начинается сезон, мы сыграли один матч, и поле в ужасающем состоянии. Мне кажется, что мы действительно дома имеем гораздо больше проблем, чем в выездных матчах. Здесь комплекс проблем. Плюс вынужденная замена основного форварда, но все-таки рад, что мы смогли переломить игру.

- Нет опасения, что сейчас три игры дома за восемь дней, и поле просто…

- … Да не будет поля, поля просто не будет у нас. У нас просто поля не будет!  Я вообще не понимаю, как это так в августе месяце… Еще раз, они свадьбы проводят и дни рождения, саммиты, постоянно настилают что-то. Что делать? Поле не наше, поэтому можно делать с ним что угодно, проводить любые вещи, кроме футбольных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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Don sangre
08 Августа 2021 в 22:40
Леня строй стадион и будет праздник! А так бабки стадиону надо отбивать!
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окончен Химки 1:1 Ростов
окончен Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва 2.75 3.15 2.9
окончен Рубин 2:1 Ахмат 2.35 3.25 3.15
09.08  19:00 Сочи ... Урал 1.7 3.6 5.4
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