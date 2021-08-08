Талалаев: «Надеемся, что Бериша готов, чтобы забить в ворота «Рубина» и отдать пару голевых»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы готовились в Грозном в основном по вечерам. Удалось выровнять состояние команды после не совсем удачной игры с «Сочи». Понимаем, что играем с одной из самых интересных и креативных команд на сегодняшний день. Знаем о том, что они провели очень сложный на мокром поле матч в Польше. Поэтому думаю, что игра получится сегодня. Мы и в прошлом году здесь играли в очень интересный футбол. Есть уверенность, что зрители сегодня получат удовольствие.

- Если говорить про вашу команду, наконец-то Бернард Бериша в стартовом составе впервые в этом сезоне. Также Пуцко видели в заявке. Как состояние у Бериши? Болельщики по нему соскучились, не так много было информации.

- Сейчас вы всё увидите, насколько он готов. Мы надеемся, что он готов, чтобы забить в ворота «Рубина», отдать пару голевых и выдержать 90 минут на поле.